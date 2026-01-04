Совбез ООН проведет заседание по Венесуэле 5 января

Фото: depositphotos/ognjen1234

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Венесуэле в понедельник, 5 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председательствующую в СБ миссию Сомали.

Уточняется, что заседание состоится в 10:00 по местному времени (18:00 по Москве).

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее были захвачены и вывезены из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супурга Силия Флорес. Их доставят в Нью-Йорк, после чего им предъявят обвинения в суде.

Президент США Дональд Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против американцев. По его словам, действия венесуэльского лидера угрожали безопасности Штатов и всего региона.

При этом глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто уточнил, что целью нападения США стал захват стратегических ресурсов республики, также Вашингтон попытался подорвать политическую независимость страны.

Вместе с тем, по словам Трампа, США заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Венесуэлой. Он подчеркнул, что Штаты будут активно участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы.