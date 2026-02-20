График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 19:41

Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по делу о происшествии на Байкале

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о происшествии на озере Байкал, в результате которого погибла группа туристов, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность".

Согласно предварительной информации следствия, в провалившемся под лед автомобиле находились 9 человек. Установлено, что водитель выехал с базы отдыха в поселке Хужир Ольхонского района примерно в 15:00 с 8 туристами.

Во время движения автомобиль провалился под лед, 8 человек, включая водителя, погибли. Одному туристу удалось спастись.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах случившегося.

Автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед Байкала вблизи мыса Саган-Хушун в Иркутской области 20 февраля. По словам очевидцев, машина двигалась по льду, когда водитель заметил трещину и решил перепрыгнуть разлом.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.

В рамках поисков и расследования были установлены личности 5 человек, среди которых оказались 44-летний местный житель, выступавший в роли водителя, и семья китайских туристов из 4 человек. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, среди погибших есть ребенок.

