Трамп назвал позором решение Верховного суда США по импортным пошлинам

Фото: whitehouse.gov

Решение Верховного суда США о том, что большинство импортных пошлин незаконны, является позором, заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова передает телеканал CNN.

Одновременно с этим политик заверил, что у него есть "резервный вариант" действий. Об этом в Х написала корреспондент и ведущая CNN Кейтлен Коллинз. По ее словам, он сказал об этом на встрече с губернаторами штатов, которая проходит в Белом доме.

Однако Коллинз не раскрыла источник информации и не привела никаких дополнительных деталей.

Верховный суд США 20 февраля признал введение пошлин на импорт под предлогом чрезвычайного положения превышением полномочий. Он поддержал решение нижестоящей инстанции. За это проголосовали шесть судей, трое высказались против.

Ранее Трамп подписал указ, оставляющий за США право ввести дополнительные импортные пошлины на товары из государств, которые продолжают вести торговлю с Ираном.

Новые меры позволяют устанавливать тарифы в размере 25% на импортируемые товары из любой страны, прямо или косвенно закупающей иранские товары или услуги.

По словам Трампа, США уже получили 600 миллиардов долларов за счет введения пошлин. Он назвал их "незаменимыми для достижения успеха".