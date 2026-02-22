Силы ПВО ликвидировали 86 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 86 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 22 февраля. Об это сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 29 дронов было сбито в небе над Белгородской областью, 14 – над Саратовской областью, 11 – над территорией Воронежской области, 11 – над Смоленской областью, 9 – в небе над Брянской областью.

Еще 7 БПЛА ликвидировано над Курской областью, 3 – над территорией Калужской области, 1 – над Крымом и 1 – в небе над Подмосковьем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 89 украинских дронов над регионами страны за 6 часов. Атака продолжалась с 14:00 до 20:00 по московскому времени 21 февраля.

При этом 61 БПЛА был сбит над Брянской областью, 19 – над Белгородской областью, 7 – над Курской и еще 2 дрона – над Калужской областями.