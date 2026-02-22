Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили атаку еще одного дрона, летевшего в сторону Москвы, 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

На месте, куда рухнули обломки БПЛА, задействованы экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения фрагментов дрона также задействованы экстренные службы.

