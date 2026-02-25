25 февраля, 09:18Культура
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла слухи об экстренной помощи актрисе
Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Александр Саверкин
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, экстренной помощи ей не требовалось, передает РИА Новости.
"Мы дома. Ничего не вызывали. <…> В планах плановое обследование, но не экстренное", – рассказала дочь актрисы.
Она отметила, что на сегодня запланирована консультация у кардиолога по состоянию здоровья Федосеевой-Шукшиной.
В октябре 2025 года актрису госпитализировали для планового обследования. Обратиться к врачам в стационар ей посоветовали в поликлинике.
Предполагалось, что необходимые медицинские процедуры займут от трех до пяти дней. Спустя время дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что все в порядке и ее мать готовится к выписке. Отмечалось, что народная артистка РСФСР "чувствует себя замечательно".