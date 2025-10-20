Форма поиска по сайту

20 октября, 15:41

Культура

Актрису Федосееву-Шукшину выписали из больницы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после коронарографии и чистки сосудов. Об этом ТАСС рассказала ее дочь Ольга.

"Прямо сейчас выписываемся, забираю ее домой", – сообщила собеседница агентства.

По словам дочери Федосеевой-Шукшиной, народная артистка РСФСР "чувствует себя замечательно".

10 октября актрису госпитализировали для планового обследования. Обратиться к врачам в стационар ей посоветовали в поликлинике.

Предполагалось, что необходимые медицинские процедуры займут от трех до пяти дней. 17 октября дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что все в порядке и ее мать готовится к выписке.

Ранее стало известно о состоянии здоровья народного артиста РСФСР Александра Збруева, который находится в больнице. Президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер рассказал, что актер выглядит замечательно и чувствует себя хорошо.

