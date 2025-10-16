Nice-Matin: актриса Брижит Бардо госпитализирована с тяжелым заболеванием

Фото: Getty Images/Franco Origlia

Актриса Брижит Бардо уже три недели находится в частной больнице Сен-Жан города Тулоне, расположенного на юго-востоке Франции, сообщает газета Nice-Matin со ссылкой на источники.

Утверждается, что за это время ей провели операцию из-за тяжелого заболевания, однако какого именно, в материале не уточняется. Согласно сведениям журналистов, состояние 91-летней Бардо вызывает беспокойство, однако ее могут выписать уже через несколько дней.

Ранее стало известно о госпитализации народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Как уточняла ее дочь, актриса была на плановом обследовании в поликлинике, где врачи посоветовали ей пройти более глубокую диспансеризацию. Обследование продлится от трех до пяти дней.

До этого сообщалось о госпитализации народного артиста РСФСР Александра Збруева. Как рассказал президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, жизни и здоровью артиста ничего не угрожает. Збруев был доставлен в больницу для прохождения обследования.