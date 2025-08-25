Помощница актрисы Селезневой опровергла сообщения о ее плохом самочувствии

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народная артистка России Наталья Селезнева, знакомая зрителям по фильмам режиссера Леонида Гайдая, чувствует себя хорошо. Об этом в беседе с ТАСС сообщила помощница актрисы.

"Наталья Игоревна спит дома, все хорошо. Я только вчера приехала, с этого момента она скорую не вызывала", – уточнила собеседница агентства.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что Селезневой потребовалась медицинская помощь. Якобы 80-летней звезде стало плохо из-за болей в позвоночнике. Нормализовать состояние удалось после укола приехавших врачей. При этом от госпитализации актриса отказалась, но пообещала посетить поликлинику для прохождения обследования.

Журналистам не удалось поговорить с артисткой. Однако вместо нее ответила домработница, которая подтвердила приезд скорой помощи.

Немногим ранее из больницы был выписан народный артист России Борис Щербаков, который сломал шейку бедра в результате падения. СМИ уточняли, что актер поскользнулся на коврике на балконе и находился в состоянии средней тяжести, из-за чего ему требовалась операция.

До этого стало известно, что советского и российского актера, кинорежиссера Александра Митту госпитализировали. Его помощник Геннадий Иванов не уточнил, когда продюсера отвезли в больницу.