Актер Борис Щербаков госпитализирован из-за перелома шейки бедра

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Народному артисту России Борису Щербакову сделают операцию из-за перелома шейки бедра. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала его супруга Татьяна Бронзова.

"Он вчера упал, сломал шейку бедра. Это все, что я могу вам сказать. Сейчас делается операция", – дополнила она.

О госпитализации 75-летнего актера стало известно 11 августа. По информации телегам-канала Mash, Щербаков поскользнулся на коврике на балконе и упал. Как позже прокомментировал свое состояние сам актер, он чувствует себя не очень, но надеется на скорою поправку.

Как рассказали РИА Новости в НИИ имени Склифосовского, Щербаков находится в состоянии средней тяжести.

