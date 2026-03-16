Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

16 марта, 09:11

Экономика

Московская компания увеличила выпуск светильников благодаря федеральному проекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Компания "Диолум Трейд", которая выпускает световое оборудование, увеличила выпуск продукции благодаря участию в федеральном проекте "Производительность труда", сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления профильных светильников, его доля в выручке компании превышает 30%. Совместно с экспертами федерального проекта был стандартизирован ряд операций, внедрена система организации рабочего пространства, а также улучшен процесс сборки и упаковки продукции. Помимо этого, удалось упорядочить хранение комплектующих и инструментов.

"Эти меры позволили сократить потери времени, уменьшить количество дефектов и ускорить выполнение операций", – подчеркнули в департаменте.

Например, партия светильников из 12 штук теперь изготавливается 5 часов вместо 6, что на 17% меньше. Кроме того, выпуск продукции в пилотном потоке увеличился на 42% – бригада из 11 человек изготавливает 17 светильников вместо 12. Экономический эффект от участия в проекте, в свою очередь, превысил 22 миллиона рублей.

Опыт, полученный на пилотном потоке, компания планирует распространить и на другие участки. Для этого обучение методикам бережливого производства прошли 14 сотрудников, двое из которых стали сертифицированными инструкторами. 12 сотрудников прошли обучение на онлайн-платформе производительность.рф.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что оборот электротехнической промышленности столицы за 2025 год вырос почти на 22%. По итогам прошлого года выручка столичных производителей электрооборудования приблизилась к 300 миллиардам рублей. В сопоставимых ценах рост составил 21,7% по сравнению с предыдущим годом.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика