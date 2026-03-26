Школьник напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом в Челябинске

Ученик школы № 32 в Челябинске напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"По предварительной информации, ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет",– говорится в сообщении.

После этого он выстрелил из пистолета в одноклассницу и выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы. В результате школьник и его сверстница были госпитализированы в детскую областную больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным Минздрава региона, здоровью пострадавшей при нападении ничего не угрожает, самому нападавшему тоже. Сейчас дети находятся под медицинским наблюдением.

