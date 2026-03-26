Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

26 марта, 09:13

Происшествия

Школьник напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом в Челябинске

Фото: телеграм-канал Baza

Ученик школы № 32 в Челябинске напал на одноклассницу с сигнальным пистолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"По предварительной информации, ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет",– говорится в сообщении.

После этого он выстрелил из пистолета в одноклассницу и выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы. В результате школьник и его сверстница были госпитализированы в детскую областную больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным Минздрава региона, здоровью пострадавшей при нападении ничего не угрожает, самому нападавшему тоже. Сейчас дети находятся под медицинским наблюдением.

Ранее 19-летний юноша устроил поножовщину на автомойке в Троицке. По данным ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на 6-й Нововатутинской улице.

Между двумя группами граждан возник конфликт, в ходе которого приезжий ударил ножом оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, а в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика