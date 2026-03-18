18 марта, 08:59
Полиция задержала двух мужчин, избивших москвича после замечания за курение
Фото: MAX/"Петровка, 38"
В столице полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в избиении москвича. Об этом сообщается в официальном канале МВД по Москве в мессенджере MAX.
Уточняется, что трое граждан на лестничной клетке сделали замечание за курение 38-летнему мужчине. После этого они нанесли ему удары по туловищу. Мать пострадавшего затащила его в квартиру, закрыла дверь на ключ и вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами и переломами.
В результате оперативно-разыскных действий задержаны двое – 22-летний ранее судимый москвич и его 26-летний знакомый, который приехал из Смоленской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", фигуранты заключены под стражу. Правоохранители продолжают поиск соучастников.
Ранее в Подмосковье задержали местного жителя, который в Чехове напал на журналиста. Последний снимал сюжет о возможных мошеннических действиях заводчиков собак. Корреспонденту были причинены телесные повреждения.
