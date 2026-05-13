Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 10:47

Транспорт

Новый маршрут "Москва – область" запустят в Мытищи с 16 мая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый маршрут проекта "Москва – область" запустят с 16 мая. Он свяжет столицу с Чиверево, Сорокино и Клязьминским водохранилищем в городском округе Мытищи, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ведомство подчеркнуло, что на маршрут № 1438 выйдут новые современные автобусы большого класса НефАЗ-5299 в пригородной комплектации с мягкими креслами. Весь транспорт является низкопольным и имеет широкие накопительные площадки, что обеспечивает удобные посадку и высадку. Он оснащен системами климат-контроля, медиапанелями и USB-зарядками для гаджетов.

Вместе с тем пассажирам напомнили, что благодаря абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней можно экономить более 60% в год и совершать бесплатные пересадки на весь транспорт Москвы.

Также в автобусах сохранена льгота для пассажиров с социальной картой москвича или жителя области.

"Благодаря проекту ежедневные поездки в столицу и обратно становятся более комфортными, а расписание предсказуемым. В первые дни работы нового маршрута наши сотрудники в каждом автобусе будут помогать пассажирам ориентироваться в изменениях", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2026 году парк пригородных маршрутов Москвы пополнится 233 современными автобусами российского производства. Техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Сегодня в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около 2 тысяч таких машин.

Новые автобусные маршруты проекта "Москва – область" заработали с 25 апреля

Читайте также


транспортгород

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика