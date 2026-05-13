13 мая, 09:41

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе на двое суток из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе на двое суток в связи с прогнозируемой грозой, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение начало действовать в 09:00 в среду, 13 мая, и продлится до 21:00 пятницы, 15 мая.

В течение дня 13-го числа в столице и области ожидается кратковременный дождь, местами – гроза. При этом температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области – до плюс 24 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в четверг, 14 мая. Небольшой дождь возможен и предстоящей ночью, однако столбики термометров покажут около 12–14 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что Москву накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, такая погода будет наблюдаться по субботу, 17 мая, включительно.

обществопогодагород

