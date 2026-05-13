В аэропорту Жуковский сняты временные ограничения

Временные ограничения сняты в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации.

Пассажирам, вылетающим из Жуковского, рекомендуют уточнять статус рейсов на сайтах авиакомпаний и в справочных службах аэропорта.

Ограничения были введены утром 13 мая по соображениям безопасности. Работа также приостанавливалась в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Меры вводились на фоне атаки дронов на Москву. На данный момент силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника.