13 мая, 11:12

"МК": внучка наркома иностранных дел СССР Литвинова скончалась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова скончалась в столице. Об этом сообщила газета "Московский комсомолец".

Уточняется, что 80-летняя женщина была найдена без сознания возле ее дома на 3-й Фрунзенской улице в центре Москвы во вторник, 12 мая. Спасти ее не удалось, причины смерти уточняются.

Она являлась дочерью сына Литвинова от второго брака. На протяжении долгого времени женщина работала зоологом в Институте океанологии, изучая иглокожих.

Литвинов занимал пост наркома иностранных дел с 1930 по 1939 год. В годы Великой Отечественной войны был послом СССР в США.

