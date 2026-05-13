13 мая, 11:13

Политика

Сербия впервые организовала военные учения с НАТО

Фото: mod.gov.rs

Сербия впервые организовала совместные военные учения с НАТО. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

Мероприятие "НАТО–Сербия" объединило порядка 600 солдат из сербской, итальянской, румынской и турецкой армий. Кроме того, задействованы военные планировщики и наблюдатели из Великобритании, Италии, Германии, Румынии, США, Турции, Франции, Черногории и самой Сербии.

Руководителем тренировочных учений был назначен заместитель командира третьей армейской бригады Сербии полковник Бранислав Стеванович.

Уточняется, что мероприятия, проходящие на тактическом уровне, завершатся 23 мая. По итогам ожидается, что сербские и натовские военнослужащие обменяются опытом и отработают совместные действия.

В начале мая на территории Финляндии неподалеку от России стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26. Мероприятия, проводящиеся на полигоне "Вуосанка", стали частью серии маневров, которые были организованы в стране в апреле – мае с участием США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши и Эстонии, Литвы. Участниками мероприятий стали 640 военных.

