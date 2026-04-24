Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 05:23

WP: Франция и Польша хотят провести ядерные учения над Балтикой

Франция и Польша проведут ядерные учения над Балтикой – СМИ

Франция и Польша проведут совместные авиационные учения над Балтикой с участием истребителей Rafale "с ядерными боеголовками". Военные будут отрабатывать удары по целям на территории России, сообщает портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники.

Уточняется, что в учениях также будет участвовать польская авиация. В ее задачи будет входить отработка ударов конвенциональным оружием, прежде всего американскими крылатыми ракетами JASSM-ER, по "важным целям в районе Санкт-Петербурга".

При этом Франция не планирует размещать свои истребители с ядерными носителями в Польше на постоянной основе. Утверждается, что запланированные учения служат отработкой сценария якобы возможного нападения России, однако они не предусматривают консультации в рамках НАТО согласно статье 5 Североатлантического договора.

Ранее стало известно, что парламент Литвы одобрил расширение военного полигона вблизи границы с Калининградской областью. Речь идет о площадке, расположенной в городе Таураге.

Россия должна быть сильной на фоне милитаризации Европы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, европейские страны провозгласили Россию своим противником. Помимо НАТО, Европа развивает свое измерение общей политики в области безопасности.

