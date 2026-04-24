Макрон назвал новый пакет санкций ЕС четким посланием для России

Утверждение 20-го пакета санкций Евросоюза против России является четким посланием для Москвы. Таким мнением поделился французский президент Эммануэль Макрон.

"Я приветствую разблокировку европейского кредита для Украины, что является очень сильным сигналом нашей решимости продолжать стоять плечом к плечу с Украиной. Достигнутая договоренность о 20-м пакете санкций также является четким посланием, адресованным России", – написал он в соцсети X.

Макрон также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Кипре. Они обсудили сотрудничество в области обороны, необходимость дальнейшего усиления давления на военную экономику РФ, а также работу "коалиции желающих".

"Наша поддержка не ослабнет ни сегодня, ни завтра. Европа держит слово, она устоит", – заключил Макрон.

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Кроме того, Совет ЕС на министерском уровне завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

В рамках новых рестрикций Евросоюз вводит дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также будет расширен запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

По данным Евросовета, ЕС в новом пакете санкций против России ввел самое большое количество ограничений в отношении физических и юридических лиц за последние 2 года.