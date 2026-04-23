В ЕС заявили, что новый пакет санкций против РФ стал крупнейшим за два года

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России ввел самое большое количество ограничений в отношении физических и юридических лиц за последние два года, говорится в заявлении Евросовета.

"Совет принял сегодня 20-й пакет ограничительных мер, включающий еще 120 индивидуальных позиций – крупнейший пакет позиций за два года", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций вводит дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также будет расширен запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

По словам главы Евросовета Антониу Кошты, Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России. Также на министерском уровне завершена процедура утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

До этого спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявлял, что текущая санкционная политика Запада наносит ущерб не столько России, сколько глобальной экономике в целом.