Фото: 123RF.com/allphotobangkok

Швейцария ввела санкции в отношении 9 высокопоставленных российских военных, следует из заявления Госсекретариата экономики страны, входящего в структуру Минэкономики.

Уточняется, что эти меры вступают в силу 1 апреля 2026 года в 23:00 по местному времени (2 апреля в 00:00 по московскому. – Прим. ред.).

Ранее, 16 марта, Евросоюз добавил 9 российских военных в список персональных санкций по Украине. Своей деятельностью фигуранты якобы способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вместе с тем многие страны, в том числе и США, стали осознавать неэффективность и деструктивный характер антироссийских санкций, подчеркнул спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.