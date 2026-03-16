Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 16:12

Политика

ЕС добавил 9 российских военных в список персональных санкций по Украине

Евросоюз добавил 9 российских военных в список персональных санкций по Украине. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.

Как указано в мотивационной части, своей деятельностью фигуранты, среди которых есть высокопоставленные военнослужащие, якобы способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.

Помимо них, санкции введены против французского журналиста Адриена Боке и британского журналиста Грэма Филлипса. Боке подпал под ограничения якобы из-за продвижения российских нарративов насчет Украины, а Грэм – из-за "активного участия в распространении российской пропаганды и дезинформации".

Между тем многие страны, в том числе США, стали осознавать неэффективность и деструктивный характер антироссийских санкций, сказал ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он также отмечал, что текущая санкционная политика западных стран наносит ущерб не столько РФ, сколько глобальной экономике в целом.

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика