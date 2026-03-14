ТАСС: послы ЕС продлили на полгода список санкций против РФ

Послы 27 стран-членов Евросоюза достигли соглашения о продлении на шесть месяцев санкционного списка, включающего более 2,6 тысячи физических и юридических лиц из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Брюсселе.

Со слов инсайдера, в перечне, как и прежде, значится основатель "Альфа-групп" Михаила Фридмана, который ранее добился решения суда ЕС в свою пользу.

"Постоянные представители достигли компромисса по вопросу о продлении черного списка в отношении России до 15 сентября. Это решение не предусматривает исключений из черного списка", – сказал собеседник агентства.

Санкции против Фридмана были введены в марте 2022 года, после начала специальной военной операции. Вместе с ним под рестрикции подпал его партнер по бизнесу Петр Авен. В результате банковские счета обоих были заблокированы, а их недвижимость подпала под ограничения.

10 апреля 2024 года суд ЕС вынес решение о снятии санкций с российских бизнесменов Авена и Фридмана, удовлетворив тем самым их иски. Кроме того, совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.

Однако позже совет Евросоюза продлил включение бизнесменов в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства.

В мае того же года Фридман потребовал от властей Люксембурга 15,8 миллиарда долларов в качестве компенсации за замороженные активы. Сумма является примерной, так как из-за санкций бизнесмен не может воспользоваться услугами европейских оценщиков.

В ответ на это представитель люксембургского правительства заявил, что намерен соблюдать санкции ЕС, которые были введены в отношении российского бизнесмена. Таким образом, европейские власти отказались выполнять требование Фридмана по возвращению его замороженных в Люксембурге активов.