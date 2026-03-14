ТАСС: послы ЕС продлили на полгода список санкций против РФ

14 марта, 14:10

Послы ЕС продлили на полгода список санкций против РФ, оставив в нем Фридмана – СМИ

Послы 27 стран-членов Евросоюза достигли соглашения о продлении на шесть месяцев санкционного списка, включающего более 2,6 тысячи физических и юридических лиц из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Брюсселе.

Со слов инсайдера, в перечне, как и прежде, значится основатель "Альфа-групп" Михаила Фридмана, который ранее добился решения суда ЕС в свою пользу.

"Постоянные представители достигли компромисса по вопросу о продлении черного списка в отношении России до 15 сентября. Это решение не предусматривает исключений из черного списка", – сказал собеседник агентства.

Санкции против Фридмана были введены в марте 2022 года, после начала специальной военной операции. Вместе с ним под рестрикции подпал его партнер по бизнесу Петр Авен. В результате банковские счета обоих были заблокированы, а их недвижимость подпала под ограничения.

10 апреля 2024 года суд ЕС вынес решение о снятии санкций с российских бизнесменов Авена и Фридмана, удовлетворив тем самым их иски. Кроме того, совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.

Однако позже совет Евросоюза продлил включение бизнесменов в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства.

В мае того же года Фридман потребовал от властей Люксембурга 15,8 миллиарда долларов в качестве компенсации за замороженные активы. Сумма является примерной, так как из-за санкций бизнесмен не может воспользоваться услугами европейских оценщиков.

В ответ на это представитель люксембургского правительства заявил, что намерен соблюдать санкции ЕС, которые были введены в отношении российского бизнесмена. Таким образом, европейские власти отказались выполнять требование Фридмана по возвращению его замороженных в Люксембурге активов.

Фридман пожаловался журналистам на трудную жизнь

Читайте также


Сюжет: Санкции
политика

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

