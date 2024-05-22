"Ведомости": Фридман потребовал от Люксембурга 15,8 млрд долларов за заморозку активов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Один из основателей "Альфа-Групп" Михаил Фридман потребовал от властей Люксембурга 15,8 миллиарда долларов в качестве компенсации за замороженные активы. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их данным, сумма является примерной, поскольку из-за санкций бизнесмен не может воспользоваться услугами европейских оценщиков.

Состояние Фридмана включает прямые или бенефициарные пакеты акций в CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через компании он вкладывал средства в Х5 Group, Amsterdam Trade Bank, "Альфа Банк" и другие.

Ранее люксембургский ABH Holdings, который владеет "Альфа Банком", решил взыскать с Украины 1 миллиард долларов за национализацию Sense Bank (бывший "Альфа Банк Украина"). Миноритарными акционерами холдинга являются российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен.

