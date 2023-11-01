Авен назвал ошибкой многомиллиардные инвестиции в западные страны

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Российский бизнесмен и бывший совладелец "Альфа-Групп" Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные страны ошибкой. Об этом сообщает Bloomberg.

Подобное мнение также высказал миллиардер Михаил Фридман. По его словам, вложение средств в Англию обернулось ошибкой.

В феврале 2022 года предприниматели попали в санкционный список Евросоюза, а в августе 2023 года ограничения на них наложил Минфин США. Причиной для этого стали якобы "связи во власти", из которых, по мнению Запада, бизнесмены извлекали выгоду.

Авен счел решение западных властей несправедливым. По его словам, четких критериев включения в санкционные списки не было.

"Судебные разбирательства могут длиться годами, но за это время предприятия разваливаются, репутация запятнана, детей исключают из школ и так далее", – сказал он.

Проживая в Лондоне после введенных санкций, Фридман говорил, что потерял там чувство спокойствия и стабильности. Он также обратил внимание на присутствующее чувство унижения из-за обысков в доме. Санкции против него он назвал "политическим инструментом".



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