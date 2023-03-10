В Альфа-Банке подтвердили подготовку сделки по продаже долей бизнесменов Фридмана и Авена

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В Альфа-Банке подтвердили подготовку сделки по продаже долей бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена другому бенефициару Андрею Косогову, сообщает РБК.

"Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано, сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур", – отметил представитель кредитной организации.

На сегодняшний день Фридман и Авен обладают 32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S. A., которая контролирует Альфа-Банк. Владение Косогова акциями составляется уже 40,96%. Пакет акций бизнесмен увеличил еще год назад, когда добавил к своей доле принадлежавшие Герману Хану (27,97%) и Алексею Кузьмичеву (16,32%) акции.

В издании отметили, по состоянию на 3 августа 2021 года ABH Holdings S. A. контролировала Альфа-Банк через кипрскую ABH Financial Limited и российскую "АБ Холдинг". Источник, близкий к сделке, заявил, что благодаря продаже долей Фридмана и Авена Альфа-Банк ускорит переход в зону российской юрисдикции.

Чтобы сделка по продаже Альфа-Банка состоялась, необходимо получить согласие от Банка России. Возможно, согласование потребуется и от органов из Соединенных Штатов и Евросоюза, которые отвечают за санкции. Представитель Альфа-Банка полагает, что допразрешения для совершения сделки может не понадобиться, так как Косогов и продавец не подпали под санкции.

"Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами", – отметил представитель кредитной организации.

Он также уточнил, что в результате сделки главным владельцем банка будет гражданин России, кроме того, один из основателей "Альфа-Групп" Косогов.

В издании добавили, что стоимость около 45% акций Альфа-Банка, которые принадлежат Фридману и Авену, может составить 178 миллиардов рублей, или 2,3 миллиарда долларов. До начала СВО стоимость организации достигала порядка 10,6 миллиарда долларов.

Через продажу долей Фридман и Авен хотят освободиться от санкций Запада. Бизнесмены планируют сделать все, чтобы избавиться от российских активов и добиться снятия санкций. Фридман и Авен подпали под санкции Евросоюза в феврале 2022 года, в а марте – под рестрикции Великобритании.

Альфа-Банк также подпал под санкции Великобритании и США, а в феврале 2023 года – под европейские.

9 марта появилась информация, что российские бизнесмены Фридман и Авен собираются продать свои доли в Альфа-Банке деловому партнеру Косогову за 178 миллиардов рублей. Сделку планируется закрыть этой весной. Для этого будет необходимо согласие регулирующих органов, в том числе Банка России.



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