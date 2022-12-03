Причиной задержания Фридмана в Лондоне стали подозрения в нарушении санкций

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российского бизнесмена и владельца Альфа-Банка Михаила Фридмана могли задержать в Лондоне по подозрению в нарушении санкционных ограничений. Об это ТАСС сообщил близкий к окружению Фридмана источник.

"Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций", – сказал он.

По данным собеседника агентства, Фридмана отпустили из-под ареста после внесения залога.

О задержании российского бизнесмена в Великобритании стало известно накануне. Об этом сообщили в СМИ. При этом, как сообщала пресс-служба банковской организации, в публикации издания говорилось не о Фридмане. В Альфа-Банке опровергли информацию о его задержании, сообщив, что предприниматель находится дома.

В связи с произошедшим российское диппредставительство в Лондоне направило британским властям ноту протеста. Посольство попросило сообщить о причинах задержания российского предпринимателя и уточнить условия его содержания по арестом.



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