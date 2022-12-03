Посольство России требует от Лондона назвать причины задержания российского бизнесмена

Фото: ТАСС/Zuma/Stephen Chung

Дипломатическое представительство РФ в Лондоне направило ноту протеста правительству Великобритании в связи с задержанием российского бизнесмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

Ранее издание Independent сообщило о задержании российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег. Предполагалось, что им мог быть владелец Альфа-Банка Михаил Фридман.

"Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснением в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина", – говорится в сообщении.

В своем обращении дипломаты заявили о намерении быть проинформированными о месте нахождения задержанного и условиях его содержания.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что бизнесмен был отпущен под залог.

"Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог", – сообщил осведомленный собеседник агентства.

В пресс-службе Альфа-Банка агентству сообщили, что Фридман не имеет отношения к истории.

"Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом", – уточнили там.

Ранее норвежская прокуратура предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Якунину. Предпринимателя обвинили за использование дрона на территории Шпицбергена в период с 3 августа по 6 сентября 2022 года.

Обвинение связано с нарушением закона о санкциях, которые запрещают гражданам РФ использовать беспилотники на территории Норвегии. Рассмотрение дела Якунина судом было запланировано на 29 ноября.



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