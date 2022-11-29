Россиянина приговорили в Норвегии к 120 дням заключения за съемку с беспилотника

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Норвегии россиянина приговорили к тюремному заключению на 120 дней за съемку с использованием беспилотника, сообщает телерадиокомпания NRK.

Уточняется, что речь идет о гражданине РФ Виталии Рустановиче, которого 11 октября остановили на контрольно-пропускном пункте "Стурскуг" в Финнмарке. Полицейские во время проверки нашли в его багаже жесткие диски, фотоаппаратуру и несколько беспилотников. Также у него были при себе два российских и один израильский паспорт.

В приговоре окружного суда сказано, что Рустанович управлял беспилотником 47 раз в период с 27 августа по 11 октября.

Отмечается, что мужчина подтвердил, что управлял беспилотниками на территории Королевства, но не знал о нарушении закона.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии Роберта Квиле в связи с арестом граждан РФ в стране за якобы незаконное использование беспилотных летательных аппаратов на территории страны.

До этого норвежская прокуратура предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Якунину. Предпринимателя обвинили за использование дрона на территории Шпицбергена в период с 3 августа по 6 сентября 2022 года.



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