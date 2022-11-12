Адвокат прокомментировал предъявленные в Норвегии обвинения Якунину

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Обвинения, которые предъявили в Норвегии российскому бизнесмену Андрею Якунину норвежской прокуратурой, не имеют под собой законных оснований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката россиянина Бернта Хейберга.

"Обвинения Андрею Якунину не имеют под собой законных оснований. Его обвиняют во владении двумя беспилотниками и их запуске на территории Свальбарда (норвежское название Шпицбергена. – Прим. ред.) при том, что он является россиянином", – заявил Хейберг, добавив, что в Норвегии ранее никогда не преследовали кого-либо из-за его гражданства.

Юрист подчеркнул, что Якунин будет доказывать свою невиновность в суде.

"В этом деле речь не идет ни о национальной безопасности Норвегии, ни о каких-либо действиях, совершенных против Норвегии российским режимом", – добавил адвокат.

Накануне стало известно, что прокуратура Норвегии предъявила обвинение Якунину за использование дрона. Уточнялось, что обвинение связано с нарушением закона о санкциях, которые запрещают гражданам РФ использовать беспилотники на территории королевства.

Якунина задержали за запуск дронов на Шпицбергене. Отмечалось, что устройства он использовал во время своей летней поездки.

В то же время с начала спецоперации РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники на территории страны.



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