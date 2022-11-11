Норвежская прокуратура предъявила Андрею Якунину обвинение за использование дрона

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Якунину за использование дрона. Об этом сообщает газета Nordlys.

Уточняется, что обвинение связано с нарушением закона о санкциях, которые запрещают гражданам РФ использовать беспилотники на территории Норвегии.

В обвинительном заключении говорится, что бизнесмен находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября текущего года и неоднократно использовал дрон.

Заседание суда по делу Якунина запланировано на 29 ноября.

Ранее старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов заявил, что Якунин получает консульскую помощь от посольства Соединенного Королевства.

Якунина задержали за запуск дронов на Шпицбергене. Отмечалось, что устройства он использовал во время своей летней поездки.

В то же время с начала спецоперации РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники на территории страны.



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