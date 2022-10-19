Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сына экс-главы РЖД Владимира Якунина – Андрея Якунина – задержали в Норвегии за запуск дронов на Шпицбергене. Об этом РБК рассказали в фонде Venture Investments&Yield Management, соучредителем которого является Якунин-младший.

Мужчина использовал дрон в летней поездке на Шпицберген. По словам представителей компании, Якунин-младший увлекается фотографией, экстремальными видами спорта и природой.

"Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке", – прокомментировали в компании.

Мужчину арестовали 17 октября. Прокурор полиции Анья Миккельсен Индбьер заявила, что в суде задержанный попросил считать себя гражданином Великобритании и назвал местом жительства Италию.

Отец Якунина-младшего находится под американскими санкциями с 2014 года.

Ранее в Японии задержали россиянина, забравшегося на крышу для запуска дрона. Задержанным оказался Алексей Фесик. Ему 38 лет.

До этого в Бразилии задержали россиянина, который пытался вывезти из страны 200 представителей местной природы. В их числе были пауки-птицееды, лягушки и другие беспозвоночные.



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