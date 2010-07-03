На Бали задержали россиянина за контрабанду выдрят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция Индонезии задержала в аэропорту на острове Бали россиянина, пытавшегося вывезти охраняемых диких животных – детенышей выдры и скорпионов, сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, иностранец пытался пронести животных на борт в коробке. Местная полиция сообщала, что задержанный – гражданин России. Российское посольство проверяет информацию. В дипведомстве отмечают, что полной уверенности в том, что задержанный – россиянин, пока нет.

По данным СМИ, задержанный нес на борт в коробке, наполненной кормом, четырех детенышей охраняемой евразийской выдры и десять скорпионов. Коробка вызвала подозрения при рентгеновской проверке на стойке спецконтроля.