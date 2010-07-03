Крупнейшую за 25 лет партию наркотиков изъяли у россиянки в Белоруссии

Видео: Таможенные органы Республики Белоруссия

В Белоруссии задержали россиянку, которая перевозила более 100 килограммов экстази и гашиша в автомобиле Chrysler. Об этом говорится на сайте Государственного таможенного комитета республики.

38-летнюю женщину остановили для досмотра в пункте пропуска Домачево на границе с Польшей. В машине обнаружили тайники, открыть которые можно было с помощью электромагнитного замка, – в них и находилась сотня упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета.

В таможне отметили, что это самая крупная партия наркотиков, обнаруженных на белорусской границе за 25 лет. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков, она задержана и помещена в следственный изолятор. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичного следственного изолятора "Матросская тишина" пресекли передачу заключенному наркотиков, которые были спрятаны в посылке с продуктами.