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07 мая, 21:08

Спрятанные в конфетах наркотики изъяли в "Матросской тишине"

происшествия

07 мая, 21:08

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сотрудники столичного следственного изолятора "Матросская тишина" пресекли передачу заключенному наркотиков, которые были спрятаны в посылке с продуктами. Об этом сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

"Вчера при досмотре продуктовой передачи от гражданки для одного из обвиняемых, в конфетах было обнаружено и изъято 15 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения", – сказала Цыганков "Интерфаксу".

Он отметил, что посылку досматривали с помощью служебной собаки.

"По результатам исследований установлено, что данные вещества являются наркотическими: метадон и кокаин ", – добавил Цыганков.

В конце апреля широкий общественный резонанс вызвал инцидент, связанный с передозировкой наркотиками в следственном изоляторе "Матросская тишина". В сбыте наркотиков подозревают Константина Евдокимова. Преображенский суд столице его арестовал.

В ночь на 24 апреля в СИЗО обнаружили троих заключенных, отравившихся неизвестным веществом. После случившегося началась проверка, было возбуждено уголовное дело.

Во ФСИН предположили, что арестанты могли погибнуть из-за наркотиков. В СИЗО заявили, что наркотик и неизвестное вещество арестантам передали прямо в камеры, в продуктовой посылке.

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