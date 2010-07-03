Все СИЗО Москвы обыщут после отравления арестантов неизвестным веществом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря столичного управления ФСИН Сергея Цыганкова.
"По указанию начальника УФСИН по Москве генерал-майора Сергея Мороза во всех следственных изоляторах региона с сегодняшнего дня будут проводиться внеплановые проверки всех помещений на наличие запрещенных предметов", – уточнил Цыганков.
Цыганков добавил, что в обыскных мероприятиях будут задействованы сотрудники СИЗО № 1, сотрудники кинологической службы и отдела специального назначения "Сатурн". Всего во внеплановой проверке примут участие свыше 80 человек. Все обыски будут проходить со служебными собаками.
В первую очередь специалисты проведут работы в комнатах приема передач: проверят качество продуктов питания и вещей. А также проверят контрольно-пропускные участки. Отмечается, что проверку будут фиксировать стационарные камеры, а также переносные видеорегистраторы.
Ранее стало известно, что несколько заключенных отравились психотропными веществами. В самом СИЗО заявили, что наркотик и неизвестное вещество арестантам передали прямо в камеры, в продуктовой посылке.
По официальным данным УФСИН, погибли два человека и столько же получили отравления. Во ФСИН отметили, что причиной смерти второго заключенного стало хроническое заболевание.
ОНК обратилась в столичную прокуратуру с просьбой о проверке инцидента. Также проверку инициировал Следственный комитет.
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