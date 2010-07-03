СК начал проверку после гибели заключенных в "Матросской тишине"

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Сведения об отравлении арестантов СИЗО "Матросская тишина" проверят столичные следователи. Об этом сообщает сайт СК по Москве.

Сейчас сотрудники ведомства проводят мероприятия, чтобы разобраться в случившемся. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что несколько заключенных отравились психотропными веществами. По официальным данным УФСИН, один человек погиб, а выжившие попали в реанимацию в тяжелом состоянии. В самом СИЗО заявили, что наркотик и неизвестное вещество арестантам передали прямо в камеры, в продуктовой посылке. В изоляторе проводят внутреннюю проверку.