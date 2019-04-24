Заключенные в "Матросской тишине" отравились психотропными веществами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андрей Никечирев

Психотропными веществами отравились заключенные в столичном СИЗО "Матросская тишина", сообщает "Интерфакс".

Двое выживших арестантов сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам, замдиректора ФСИН России Валерия Максименко, все отравившиеся употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке.

"Вина наших сотрудников тоже есть – они все посылки тщательно досматривают, даже разламывают сигареты", – сказал Максименко.

Управление ФСИН по Москве сообщает об одном погибшем в результате отравления в следственном изоляторе "Матросская тишина"

"В ночь на 24 апреля в одной из камер СИЗО-1 УФСИН России по городу Москве были обнаружены трое обвиняемых, которые предположительно отравились неизвестным веществом. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение, третьего спасти не удалось", - сообщили в пресс-службе столичного УФСИН.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.