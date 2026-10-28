Школьницу задержали за поджог заправочной станции и полицейского автомобиля в Башкирии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Башкирии полицейские задержали 12-летнюю школьницу, которую подозревают в поджоге автозаправочной станции и служебной машины полиции в Салавате. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

По предварительным сведениям, девочка учится в одном из учебных заведений Ишимбая и специально приехала в соседний Салават. Там она сначала подожгла заправку на улице Первомайской, а после – автомобиль полиции.

В результате действий подростка никто не пострадал. Как уточнили в ведомстве, несовершеннолетнюю доставили в отдел полиции.

Сама школьница рассказала, что на поджоги ее подтолкнули неустановленные лица. Они давили на девочку психологически и пугали тем, что против ее родителей возбудят уголовное дело, если она откажется выполнять указания.

Ранее 16-летнего жителя Можайского городского округа заподозрили в поджоге топливораздаточной колонки на АЗС в Балашихе. Молодого человека доставили в отдел полиции. При опросе в присутствии законных представителей он сообщил, что выполнял указания неизвестных. Те связались с ним через один из мессенджеров и назвались сотрудниками органов безопасности. Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Террористический акт".

