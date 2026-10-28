Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Совет Федерации предложил Рособрнадзору рассмотреть, нужно ли повышать минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Об этом говорится в проекте постановления верхней палаты парламента.

Ведомству рекомендовано оценить целесообразность увеличения пороговых результатов экзамена, которые требуются для зачисления на программы бакалавриата и специалитета.

Если инициативу поддержат, новые требования начнут действовать для всех образовательных организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности. То есть планка окажется единой и для государственных, и для частных вузов.

Ранее Рособрнадзор подготовил проект приказа о сроках ЕГЭ и ОГЭ в 2027 году. Согласно документу, досрочный период ЕГЭ запланирован на 19 марта – 19 апреля, основной – на 1 июня – 9 июля, дополнительный – на 3–24 сентября.

История, литература и химия будут первыми предметами на ЕГЭ, школьники сдадут их 1 июня. Русский язык пройдет 4 июня, математика базового и профильного уровней – 7-го числа. Выпускникам будет доступна пересдача ЕГЭ 8 и 9 июля.

