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27 октября, 13:36

Политика

В ГД внесли проект о возможности пересдавать два и более предмета ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать два и более предмета ЕГЭ. Законопроект вносится на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Сейчас учащиеся 11-х классов могут пересдать только один предмет. Это правило действует с 2024 года по инициативе Владимира Путина: в специально выделенные дополнительные дни разрешается один раз пересдать любой предмет по выбору.

Авторы предлагают предоставить участникам государственной итоговой аттестации право в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать ЕГЭ по двум и более предметам по своему выбору. Речь идет о предметах, которые были сданы в 2026 году.

Депутаты отметили, что идею дальнейшего расширения механизма пересдачи уже поддерживали представители экспертного сообщества. Авторы считают, что принятие законопроекта позволит снизить нагрузку на выпускников, сделает прохождение ЕГЭ комфортнее и позволит полнее и объективнее оценить уровень знаний.

Кроме того, ожидается, что реализация предлагаемых мер позволит улучшить общие результаты государственной итоговой аттестации, поскольку большее число выпускников сможет продемонстрировать фактический уровень своей подготовки в условиях меньшего психологического давления.

Ранее Рособрнадзор подготовил проект приказа о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2027 году. Согласно документу, досрочный период ЕГЭ запланирован с 19 марта по 19 апреля. Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 3 по 24 сентября.

Первыми предметами на ЕГЭ станут история, литература и химия, их школьники будут сдавать 1 июня. Экзамен по русскому языку пройдет 4 июня, по математике базового и профильного уровней – 7-го числа. Выпускники смогут пойти на пересдачу ЕГЭ 8 и 9 июля.

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