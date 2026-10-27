Всех крыс и одичавших свиней вывезли с острова Нуутеле в Тихом океане

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Остров Нуутеле в Тихом океане очистили от инвазивных крыс и одичавших свиней. Теперь там снова разрастаются леса, а на прежние места возвращаются местные животные. Об этом сообщила на сайте природоохранная организация Island Conservation.

Работы проводили Министерство природных ресурсов и окружающей среды Самоа (MNRE), Тихоокеанская региональная служба поддержки борьбы с инвазивными видами (PRISMSS), Island Conservation и местные жители. С марта 2025-го по май 2026 года специалисты организовали 12 экспедиций и провели на острове более 130 дней: они занимались восстановлением экосистемы и проверяли результаты.

После десятилетий отсутствия на острове вновь начали гнездиться морские черепахи, вернулись земляные голуби и насекомые. Экологи обнаружили вид сухопутного краба, который на Нуутеле раньше не встречался.

Через месяц после удаления инвазивных видов исследователи нашли в папоротниках несколько действующих гнезд с яйцами редкого земляного голубя Shy Ground Dove. Кроме того, специалисты также обнаружили гнездо эндемичного самоанского скворца и признаки размножения других местных птиц, включая самоанскую мухоловку и свистуна.

"Во время недавних посещений я видел сеянцы высотой по колено там, где раньше восстановление леса сдерживалось", – отметил руководитель проекта Island Conservation Поль Жак.

Он добавил, что во многих местах сеянцы местных растений покрывают лесную почву. Глава проекта подчеркнул, что местные жители теперь могут выращивать и собирать урожай гигантского таро там, где прежде его получить не удавалось. Одна из семей также выращивает бананы, ананасы и папайю.

Нуутеле расположен в пределах морской охраняемой зоны, на острове сохранился лучший тропический лес Самоа. В дальнейшем экологи планируют переселить сюда находящуюся под угрозой исчезновения самоанскую птицу мао и создать новую популяцию. Подготовку исходных данных для переселения поддержала Международная климатическая инициатива Германии (IKI), проект рассчитан на 2026–2032 годы.

Ранее сообщалось, что ядовитый бангкский толстый лори, встречи с которым не фиксировались в научной литературе с 1930-х годов, был найден на индонезийском острове Банка. Директор центра Alobi Лангка Сани отметил, что бангкский толстый лори не исчез, но вид по-прежнему очень близок к вымиранию.

Толстые лори – единственные известные науке ядовитые приматы. Секрет железы на внутренней стороне передней конечности они смешивают со слюной и используют при укусе. Основными угрозами для вида остаются уничтожение лесов ради добычи олова и расширения плантаций масличной пальмы.