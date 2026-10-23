Подростка из Можайска задержали по подозрению в поджоге АЗС в Балашихе

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Шестнадцатилетний житель Можайского городского округа подозревается в поджоге топливораздаточной колонки на АЗС в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД РФ.

Сообщение о возгорании колонки на АЗС на Леоновском шоссе поступило в дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России "Балашихинское". В итоге огонь потушили, пострадавших не было. Причиной возгорания стал поджог.

Затем полицейские установили и доставили в территориальный отдел полиции подростка, которого подозревают в преступлении. В ходе опроса в присутствии законных представителей он рассказал, что действовал по указаниям неизвестных. Они связались с ним в одном из мессенджеров и представились сотрудниками органов безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статьям 167 и 205 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Террористический акт"). Фигуранта задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

В подмосковной полиции напомнили, что если незнакомцы по телефону или в мессенджере требуют совершить какие-либо действия, то выполнять их указания нельзя. О происходящем нужно незамедлительно сообщить в полицию. В ведомстве также призвали быть бдительными и не позволять провокаторам вовлекать себя в противоправную деятельность.

Ранее в подмосковной Истре 16-летняя школьница подожгла заправочные пистолеты на двух АЗС после того, как мошенники убедили ее совершить преступление. Выяснилось, что с ней связались якобы сотрудники ФСБ и налоговой службы. Они заявили, что школьница незаконно передала данные и стала фигуранткой уголовного дела. Злоумышленники пообещали помочь ей избежать ответственности, приказав поджечь две АЗС.

