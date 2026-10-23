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23 октября, 13:02

Культура

В Санкт-Петербурге простились с актером фильма "Мы из будущего" Андреем Терентьевым

Фото: MAX/"Кинокомпания "Триикс Медиа"

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с актером Андреем Терентьевым, известным по роли рэпера Спирта в фильме "Мы из будущего".

Проститься с артистом пришли около 50 человек, среди них родные, друзья и коллеги. В семье сообщили, что причиной смерти стала язва.

Сын Терентьева рассказал, что перед смертью актер успел стать дедушкой – у него родился внук Игорь, названный в честь прадеда. Друзья вспоминали артиста как отзывчивого, обаятельного и умного человека, отмечали его остроумие и преданность профессии. Терентьев оставался открытым к новым ролям, сценариям и режиссуре.

Заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры РГИСИ Вениамин Фильштинский выразил соболезнования близким и сказал теплые слова об ушедшем. По актерской традиции Терентьева проводили продолжительными аплодисментами.

О смерти Терентьева стало известно накануне – актеру было 44 года. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где учился на курсе Фильштинского, и выступал в театрах "Особняк", "Приют комедианта" и "Балтийский дом".

Помимо фильма "Мы из будущего", актер снимался в сериале "Диверсант. Конец войны" и проектах "Ленинград-46", "Филин" и "Солнцепек". Всего в его фильмографии более 50 работ.

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