В Северной Осетии простились с народным художником России Шалвой Бедоевым

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В Северной Осетии прошла церемония прощания с народным художником России Шалвой Бедоевым, пишет РИА Новости.

Проститься с Бедоевым в Союз художников республики пришли представители руководства региона, деятели культуры, коллеги и ученики мастера. Замминистра культуры Северной Осетии Марина Рамонова назвала смерть Бедоева колоссальной потерей для культурного сообщества республики.

"Шалва Евгеньевич был не просто народным художником России, это человек, который воспитал целую плеяду молодых, ярких, уже состоявшихся художников нашей республики. Человек, который сохранял и популяризировал лучшие традиции осетинской художественной школы. Уходит эпоха, и это очень трагично", – добавила она.

Художника похоронили на Восточном кладбище во Владикавказе. Отпевание провели 8 октября в Москве.

Бедоев скончался 4 октября в возрасте 85 лет. Свои работы он начал выставлять в 1970-х годах. Его полотна можно встретить в Государственном Русском музее, музее Российской Академии художеств, иностранных музеях, а также в частных коллекциях.

В 1988 году Бедоев получил звание заслуженного художника РСФСР, а в 2019-м – народного художника Российской Федерации. В 2006 году ему вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.