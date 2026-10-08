Скончался гитарист Андрей Градович

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Гитарист и участник петербургских групп "Колибри", "Югендштиль" и "Два самолета" Андрей Градович умер 5 октября. Об этом ТАСС сообщили близкие музыканта.

"Андрея не стало 5 октября", – рассказал собеседник агентства.

Прощание с ним состоится 9 октября в Санкт-Петербургском крематории. Музыканта кремируют.

Градович на протяжении жизни также играл в гатчинских коллективах "Шанс" и "Вариант". С участниками "Колибри" музыкант сотрудничал несколько лет, выступал на концертах и работал над записями.