08 октября, 00:22Культура
Скончался гитарист Андрей Градович
Фото: vk.ru/public72093
Гитарист и участник петербургских групп "Колибри", "Югендштиль" и "Два самолета" Андрей Градович умер 5 октября. Об этом ТАСС сообщили близкие музыканта.
"Андрея не стало 5 октября", – рассказал собеседник агентства.
Прощание с ним состоится 9 октября в Санкт-Петербургском крематории. Музыканта кремируют.
Градович на протяжении жизни также играл в гатчинских коллективах "Шанс" и "Вариант". С участниками "Колибри" музыкант сотрудничал несколько лет, выступал на концертах и работал над записями.