Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ подготовили к зимнему сезону

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ подготовили к зиме, очистив его декоративные элементы и облицовку. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Работы провели специалисты ГБУ "Гормост". Они промыли нижнюю часть сооружения и гранитный постамент, а также очистили декоративные фигуры в виде рога изобилия. Мозаичные элементы из смальты обработали мягкими щетками, чтобы не повредить их поверхность.

Поскольку фонтан расположен посреди Третьего Каменского пруда, к сооружению сотрудники добирались на лодках. Для очистки верхней части конструкции, высота которой достигает 16 метров, привлекли профессиональных альпинистов.

Тем временем в усадьбе Кусково также начали готовиться к зиме. Мраморные скульптуры и бюсты античных богов, правителей и аллегорических фигур постепенно укрывают защитными футлярами, чтобы уберечь их от холодов. Весной статуи снова откроют для посетителей.

На московских прудах, между тем, убирают утиные домики. С наступлением холодов водоплавающие птицы в основном покидают столичные водоемы и улетают на юг. Чтобы лед и морозы не повредили деревянные постройки, их перевозят на берег.