Депутат Куринный: прежде чем думать об ОМС для животных, нужно решить проблемы людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прежде чем обсуждать введение обязательного медицинского страхования для домашних животных, необходимо отрегулировать систему ОМС для людей и решить проблемы финансирования государственного здравоохранения. Об этом Москве 24 заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя соответствующую инициативу.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров высказал мнение, что полис ОМС для домашних животных позволит владельцам получать бесплатную ветеринарную помощь, в том числе дорогостоящие операции, а также защитит от непредвиденных расходов на лечение. Он отметил, что такая система позволила бы усилить контроль за качеством и стоимостью услуг ветклиник.

"Может быть, когда-нибудь мы придем к созданию ОМС для животных, но, скорее всего, не раньше чем через 10–15 лет", – прокомментировал это предложение Куринный.

По его словам, введению страхования питомцев должны предшествовать другие меры, в том числе решение "болезненного и непростого" вопроса об учете домашних животных. Куринный отметил, что подход к этому должен различаться в зависимости от региона.

"Где-то к этому готовы, например в Москве. А где-то, как в Сибири, на Дальнем Востоке, к этому еще подходить рано. Есть у оленеводов, например, 40 собак, и вот они бегают по улице. А вы сейчас их будете регистрировать, следить за ними и тому подобное, да еще и налогами облагать – это будет воспринято не очень хорошо, мягко говоря", – пояснил Куринный.

Он добавил, что вопросы ответственности владельцев и ответственного обращения с животными необходимо решать постепенно, поэтапно и с привязкой к конкретной ситуации в регионах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2027 году на здравоохранение Москвы направят 663,3 миллиарда рублей. С учетом средств ОМС расходы превысят 1,2 триллиона рублей, а за три года составят 3,8 триллиона рублей.

Общий объем финансирования столичного здравоохранения из городского бюджета на 2027–2029 годы запланирован на уровне около 2 триллионов рублей.

