В Московском зоопарке заявили о готовности делиться с Китаем опытом в разведении манулов

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Московский зоопарк готов передавать китайским коллегам опыт разведения и сохранения манулов. Об этом заявил заместитель генерального директора учреждения по международным отношениям и связям с общественностью Магомед Саралиев, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство креативных индустрий столицы.

"Манулы – один из самых сложных для зоопарков видов: котята очень уязвимы к инфекциям, и выхаживать их мы учились десятилетиями, накоплен большой опыт в этой сфере", – сказал Саралиев в ходе бизнес-миссии на выставке China Licensing Expo 2026.

Саралиев напомнил, что после приезда больших панд в Москву сотрудники зоопарка проходили стажировку в питомнике в Чэнду. Учреждение открыто к совместной работе с китайскими коллегами, в том числе из Шанхайского зоопарка. Сохранение редкого вида может стать общим делом России и Китая и новым символом дружбы двух стран.

Московский зоопарк одним из первых в мире добился регулярного появления потомства у манулов в неволе. За последние 50 лет здесь родилось более 140 котят, что позволяет учреждению входить в число лидеров по этому показателю.

Российские зоопарки также разрабатывают единые рекомендации по разведению палласовых котов в неволе и спасают особей, которые не смогут выжить в дикой природе.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем о возможности оставить панду Катюшу в России, несмотря на международные правила. Для нее строят новый павильон, рассчитанный также на возможную пару и потомство.

Катюша родилась в Москве в августе 2023 года и, по словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, практически полностью выросла с матерью без вмешательства человека. По правилам природоохранной программы, панды, рожденные в России, должны отправиться в Китай после достижения четырехлетнего возраста.

